На Співочому полі з розмахом відсвяткують День Незалежності



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На Співочому полі зараз проходить масштабна виставка квітів, присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ

На відвідувачів чекає циркове шоу, симфонічний оркестр і конвеєр хітів

24 серпня Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» запрошує всіх киян та гостей столиці відсвяткувати День Незалежності України.

У святковий день відвідувачам обіцяють насичену святкову програму: світові хіти у виконанні симфонічного оркестру Eclectic sound orchestra, виступ артистів циркового театру «Нур», патріотичне фешн-шоу та багато іншого. Музичною родзинкою вечора стане українська рок-група «Біла вежа» та співачка Ксанті.

«Кожний відвідувач знайде розваги на будь-який смак і вік. Для дорослих ми приготували конвеєр хітів, відкритий урок з йоги для всіх охочих, можливість потренуватися у стрільбі з лука, пограти в шахи з гросмейстером України. Для дітей - інтерактивні фотозони, майстер-класи і конкурси та солодка вата в подарунок!» - розповів Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event.

Розважальна програма триватиме всі вихідні.

Нагадаємо, зараз на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» проходить масштабна виставка квітів, присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ.

Головними героями квіткових композицій стали видатні українські спортсмени, серед яких: брати Кличко, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігуристка Оксана Баюл та багато інших. Всього представлено більше 180 тис. квітів різних видів.

Коли: 24-26 серпня

Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» (вул. Лаврська, 33).

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

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