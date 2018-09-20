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    У п'ятницю у Києві збережеться високий рівень пожежної небезпеки

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    У п'ятницю у Києві збережеться високий рівень пожежної небезпеки

    Фахівці дали поради, як діяти під час пожежі

    У п’ятницю, 21 вересня, у столиці утримається високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

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    Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

    • не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
    • не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову та обличчя одягом;
    • із небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;
    • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
    • гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
    • під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;
    • будьте обережні у місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;
    • особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
    • після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

    Перша допомога при опіках:

    • посадіть або покладіть постраждалого;
    • обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин);
    • за можливості зніміть із уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати;
    • зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;
    • шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом;
    • усі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками);
    • викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

    Запам’ятайте: в усіх випадках, якщо ви у змозі, зателефонуйте «101» і викличте пожежників.

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