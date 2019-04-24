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    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)

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    Великодня виставка у дитсадку №152 - У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    Великодня виставка у дитсадку №152
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Діти, батьки та вихователі підготували до Великодня чудову виставку

    Цього тижня у дитячому садочку №152 у Печерському районі Києва триває виставка, присвячена Великодню.

    Вона відкрилася в понеділок, 22 квітня.

    На виставці представлені яскраві писанки, великодні зайці, курчатка, паски. Це все – вироби з паперу, ниток, природних та інших матеріалів.

    Роботи виготовлені дітьми, їхніми батьками, вихователями дитячого садочка.

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    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Великдень – найважливіше християнське свято, свято Воскресіння Ісуса Христа.

    Цього року католики святкували Великдень 21 квітня. А у православних християн Великдень припадає на 28 квітня.

    Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року

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