У садочку на Печерську триває Великодня виставка (яскраві фото)



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Великодня виставка у дитсадку №152 Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Діти, батьки та вихователі підготували до Великодня чудову виставку

Цього тижня у дитячому садочку №152 у Печерському районі Києва триває виставка, присвячена Великодню.

Вона відкрилася в понеділок, 22 квітня.

На виставці представлені яскраві писанки, великодні зайці, курчатка, паски. Це все – вироби з паперу, ниток, природних та інших матеріалів.

Роботи виготовлені дітьми, їхніми батьками, вихователями дитячого садочка.

Великдень – найважливіше християнське свято, свято Воскресіння Ісуса Христа.

Цього року католики святкували Великдень 21 квітня. А у православних християн Великдень припадає на 28 квітня.

Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року