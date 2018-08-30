У семи районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)



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На сезонних ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція

У четвер, 30 серпня, у столиці тривають сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.