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    У сотні київських шкіл досі карантин через грип

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    У сотні київських шкіл досі карантин через грип

    У 192 навчальних закладах відновлено освітній процес

    Наразі у Києві через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ освітній процес призупинено у 101 навчальному закладі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    За його словами, згідно з даними Департаменту освіти і науки, освітній процес призупинено у 78 школах повністю та у 23 школах частково.

    «У той же час, у 192 навчальних закладах відновлено освітній процес», – підкреслив Поворозник та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

    За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Нагадаємо, станом на 10 лютого, у Києві через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ освітній процес було призупинено у 285 навчальних закладах.

    Як повідомлялося, у Києві за 7-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 340 хворих на грип та ГРВІ

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення.

    Київ школа грип КМДА карантин
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