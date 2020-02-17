У сотні київських шкіл досі карантин через грип



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У 192 навчальних закладах відновлено освітній процес

Наразі у Києві через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ освітній процес призупинено у 101 навчальному закладі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, згідно з даними Департаменту освіти і науки, освітній процес призупинено у 78 школах повністю та у 23 школах частково.

«У той же час, у 192 навчальних закладах відновлено освітній процес», – підкреслив Поворозник та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Нагадаємо, станом на 10 лютого, у Києві через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ освітній процес було призупинено у 285 навчальних закладах.

Як повідомлялося, у Києві за 7-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 340 хворих на грип та ГРВІ.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення.