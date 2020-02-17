На Кіровоградщині від грипу помер чоловік



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Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу

У Світловодському районі Кіровоградщини від ускладнень грипу помер 53-річний чоловік. Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру.

Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.

Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.

Раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень від грипу померли восьмеро людей.

«З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу», - йдеться у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, у Запорізькій області за п'ять днів від грипу померли дві пенсіонерки і підліток. 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки. Всі загиблі не були вакциновані.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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