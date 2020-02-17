Грип не відступає: у Києві кількість хворих перевищує 15 тисяч



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У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за 7-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 340 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,3%. Наразі показник захворюваності становить 519,9. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 9 653 (зниження на 1,5%), дорослих – 5687 особи (зростання на 5,2%).

«У структурі захворюваності діти становлять 62,9%, а на попередньому тижні – 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилася на 2,7% – зареєстровано 4719 випадків», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 308 осіб, із них 218 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 402 особи», – додав Поворозник.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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