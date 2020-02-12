В Україні за тиждень від грипу померли восьмеро людей



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З початку епідсезону в Україні померли 26 людей

В Україні за минулий тиждень зареєстровано 8 летальних випадків внаслідок лабораторно підтвердженого грипу.

Про це свідчать оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ з 3 по 9 лютого, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляється, за тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР.

«З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу», - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень (3.02–9.02) на ГРВІ захворіли 283 656 людей, із них 65,6% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6 % більше епідемічного порогу по Україні.

Зазначається, що майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг.

У МОЗ нагадують, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

Нагадаємо, у Запорізькій області за п'ять днів від грипу померли дві пенсіонерки і підліток. 5 лютого в Запоріжжі померла 68-річна жінка. Через два дні, 7 лютого, померла жінка 69 років. А 10 лютого помер підліток 15 років з Якимівки. Всі загиблі не були вакциновані.

Нагадаємо, що 10 лютого майже 300 київських шкіл оголосили карантин через грип.

Минулого тижня у Полтаві на карантин закрили усі школи.

В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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