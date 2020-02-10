Майже 300 київських шкіл оголосили карантин через грип



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Повністю освітній процес призупинено у 251 школі

Станом на 10 лютого, у Києві через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ освітній процес призупинено у 285 навчальних закладах. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, оприлюднивши інформацію Департаменту освіти і науки.

«Освітній процес призупинено у 251 школі повністю та у 34 школах частково. У той же час, у 10 навчальних закладах відновлено освітній процес», – розповів він.

Поворозникнагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, у Києві за 6-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 210 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,9%. Наразі показник захворюваності становить 515,5. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

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