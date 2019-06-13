У список «Слуги народу» потрапив кум Медведчука і глава київської мафії «кіоскерів»



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Андрій Холодов з дружиною Катериною Шаховською та Петром і Галиною Сліпцями

Кум Медведчука йде 22-м у списку партії Зеленського

Андрій Холодов, 22-й номер у списку партії «Слуга народу», який контролює бізнес київських «МАФовиків» разом зі своєю дружиною Катериною Шаховською, раніше відомою як учасниця гучної ДТП, виявився кумом Віктора Медведчука і Оксани Марченко.

Про це повідомляє журналіст Олександр Тахтай на своїй сторінці у Facebook.

Ці дані підтверджуються скріншотами зі сторінки Оксани Марченко в Instagram, де вона виклала фотографії біля церкви. На фото Марченко позує разом Катериною Шаховською, дружиною Холодова. У підписі до фото Марченко пише «Катюша, матуся мого хрещеника».

Катерина Шаховська є відомою світською тусовщицею. На неї зареєстровані кілька підприємств з видами діяльності, пов'язаними з діяльністю МАФів у Києві. Також її ім'я раніше «світилося» у справі про гучну ДТП, в якому з вини Bentley Шаховської було розбито кілька авто в центрі Києва і мало не загинув регулювальник, якого авто знесло на повному ходу. Однак у справі загадковим чином з'явилися нові обставини і в результаті Шаховська виявилася невинною.

Самого Андрія Холодова джерела журналіста характеризують, як «короля тютюнових кіосків». За даними джерел, «кіоски біля метро під ним...», він також нібито причетний до рейдерського захоплення заводу «Ефкон» в 2012 році. У Київраді у 22-го номера списку «Слуги народу» хороші зв'язки з Дмитром Білоцерківцем, через якого він виграє тендери.

В Україні Холодов практично не живе. Перебуває в основному на Кіпрі або в Австрії, у Відні.

Також, як стало відомо, стати нардепом від партії Зеленського Холодов намагається не один. Разом з ним до прохідної частини списку «Слуги народу» потрапив ще один представник київських «МАФовиків» Артем Культенко. Він у списку під 52-м номером. Його активно підтримує ГО «Громадянський корпус», президентом якого є Роман Солодкий, з яким Культенко має спільний бізнес з київськими МАФам і паркувальними майданчикам. Сам Солодкий свого часу був дуже активним членом Партії регіонів і неодноразово з'являвся на фотографіях з проросійською символікою - георгіївською стрічкою.

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