На Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП



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Водій ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Nissan

У ДТП зіткнулися машини марки ЗАЗ, Nissan і Audi

У п’ятницю, 6 березня, під Вінницею сталася смертельна аварія за участю 3 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницькій області.

ДТП сталася приблизно о 21:00 біля села Райгород Немирівського району. Там зіткнулися машини марки ЗАЗ, Nissan і Audi. В результаті аварії загинув на місці 59-річний водій ЗАЗ. Також постраждали і були доставлені в лікарню 32-річний водій і житель Одеси, а також 40-річний пасажир автомобіля Nissan. 55-річний водій Audi не постраждав.

Попередньо встановлено, що водій ЗАЗ, житель Немирівського району, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Nissan. Потім з останнім зіткнувся ще легковик Audi, який рухався з ним в одному напрямку позаду.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець.

Як повідомлялося, з’явилося відео моменту смертельної ДТП з маршруткою під Полтавою.

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