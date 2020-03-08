Під Києвом сталася моторошна ДТП. Водія вирізали з купи брухту (фото, відео)



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Внаслідок зіткнення водійську сторону Honda зім’яло, а хлопця 1994 року народження, який був за кермом, затиснуло в салоні, він помер на місці Фото, відео: Інформатор/Богдан Пасевич

Пасажира легковика госпіталізували з переломами і травмами

На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП – зіткнулися два автомобілі. Один з водіїв загинув на місці пригоди, його тіло затисло в салоні машини. Про це пише Інформатор.

Як повідомляє очевидець, на трасі біля села Мартусівка Honda почала голосно скрипіти, її занесло на зустрічну смугу, де їхала Toyota. На розділовій смузі Honda боком влетіла в Toyota Prado.

Внаслідок зіткнення водійську сторону Honda зім’яло, а хлопця 1994 року народження, який був за кермом, затиснуло в салоні, він помер на місці. Тіло загиблого вирізали рятувальники. Пасажира легковика госпіталізували з переломом ноги та іншими травмами різної тяжкості. Водій Toyota не постраждав.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, один з яких регулював рух на ділянці, де сталася аварія, а також рятувальники, медики та слідчі.

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