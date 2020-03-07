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    Події в Україні

    У Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець

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    У Польщі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП, загинув українець

    Водій мікроавтобуса порушив правила дорожнього руху

    У п’ятницю, 6 березня, у Польщі трапилася аварія за участю мікроавтобуса та автобуса, в результаті чого загинув українець. Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, повідомляє УНН.

    Як зазначається, смертельна ДТП сталася приблизно о 16:00 на трасі Хелм-Білополя неподалік польсько-українського кордону. А саме, водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter з українськими реєстраційними номерами порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з польським автобусом, який був на зупинці.

    Після чого від сильного удару мікроавтобус з чотирьома пасажирами перекинувся. У результаті цього загинув громадянин України, який перебував у салоні Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією, інші пасажири внаслідок аварії не постраждали.

    Згодом водія мікроавтобуса затримала польська поліція. Розслідування аварії триває.

    Як повідомлялося, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 6 березня у с. Волиця на трасі Київ-Ковель, водій вантажного автомобіля MAN отримав травми різного ступеня тяжкості та був затиснутий конструкціями понівеченого авто. Для його деблокації на місце ДТП виїжджали рятувальники ДСНС.

    Нагадаємо, в інтернеті опублікували відео моменту смертельної аварії з маршруткою під Полтавою. ДТП сталася неподалік від села Вишняки на Полтавщині.

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