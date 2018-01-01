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    У столичному автобусі помер чоловік

    За інформацією свідка, загиблий виявився водієм іншого автобуса
    Ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік. Про це повідомив 112.ua очевидець-пасажир. Зазначається, що надзвичайна подія сталася близько 19:30 біля перетину вулиць Вишгородської та Мостицької. Загиблим виявився водій того ж автопарку, який прямував на роботу. Він перебував у кабіні автобуса разом з
    • Вчора, 23:29
    • Розсилка
    Чоловік помер&nbsp;у міському автобусі №32
    Архівне фото Главкома
    Чоловік помер у міському автобусі №32

    За інформацією свідка, загиблий виявився водієм іншого автобуса

    Ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік. Про це повідомив 112.ua очевидець-пасажир.

    Зазначається, що надзвичайна подія сталася близько 19:30 біля перетину вулиць Вишгородської та Мостицької.

    Загиблим виявився водій того ж автопарку, який прямував на роботу. Він перебував у кабіні автобуса разом з водієм.

    «Під час руху водій автобуса раптом голосно постукав у двері кабіни і покликав з салону жінку-кондуктора. Зупинившись на зупинці «вул. Мостицька», водій і декілька пасажирів автобуса винесли з кабіни людину на вигляд 55-60 років, поклали на лавку зупинки. Водій одразу ж викликав швидку. До її приїзду один з пасажирів - юний хлопець - намагався надати меддопомогу, пасажири зупинили поліцію», – розповів очевидець.

    Швидка приїхала через 5-7 хвилин, після маніпуляцій лікарі констатували смерть.

    Пасажирів забрав наступний автобус.

    До слова, сьогодні стало відомо, що у львівському басейні на очах у матері померла 10-річна дівчинка.

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