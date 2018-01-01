У столичному автобусі помер чоловік

За інформацією свідка, загиблий виявився водієм іншого автобуса

Ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік. Про це повідомив 112.ua очевидець-пасажир. Зазначається, що надзвичайна подія сталася близько 19:30 біля перетину вулиць Вишгородської та Мостицької. Загиблим виявився водій того ж автопарку, який прямував на роботу. Він перебував у кабіні автобуса разом з



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Архівне фото Главкома Чоловік помер у міському автобусі №32

За інформацією свідка, загиблий виявився водієм іншого автобуса

Ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік. Про це повідомив 112.ua очевидець-пасажир.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася близько 19:30 біля перетину вулиць Вишгородської та Мостицької.

Загиблим виявився водій того ж автопарку, який прямував на роботу. Він перебував у кабіні автобуса разом з водієм.

«Під час руху водій автобуса раптом голосно постукав у двері кабіни і покликав з салону жінку-кондуктора. Зупинившись на зупинці «вул. Мостицька», водій і декілька пасажирів автобуса винесли з кабіни людину на вигляд 55-60 років, поклали на лавку зупинки. Водій одразу ж викликав швидку. До її приїзду один з пасажирів - юний хлопець - намагався надати меддопомогу, пасажири зупинили поліцію», – розповів очевидець.

Швидка приїхала через 5-7 хвилин, після маніпуляцій лікарі констатували смерть.

Пасажирів забрав наступний автобус.

До слова, сьогодні стало відомо, що у львівському басейні на очах у матері померла 10-річна дівчинка.