У львівському басейні на очах у матері померла 10-річна дівчинка

Трагедія сталася після занять із плавання, коли дівчинка сушила волосся

У Львові в басейні «Динамо», ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина. Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. «26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном



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Басейн «Динамо» у Львові

Трагедія сталася після занять із плавання, коли дівчинка сушила волосся

У Львові в басейні «Динамо», ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина.

Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

«26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном померла дівчинка 10 років, проживала у с. Конопниця Пустомитівського району», - йдеться у повідомленні.

За інформацією облдержадміністрації, трагедія сталася після занять із плавання, на очах у матері дитини. Наразі причина загибелі дівчинки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома.

Як повідомляв «Главком», восени 2017 року в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник.