  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    У львівському басейні на очах у матері померла 10-річна дівчинка

    Трагедія сталася після занять із плавання, коли дівчинка сушила волосся
    У Львові в басейні «Динамо», ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина. Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. «26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном
    • Вчора, 21:54
    • Розсилка
    Басейн &laquo;Динамо&raquo; у Львові
    Басейн «Динамо» у Львові

    Трагедія сталася після занять із плавання, коли дівчинка сушила волосся

    У Львові в басейні «Динамо», ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина.

    Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

    «26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном померла дівчинка 10 років, проживала у с. Конопниця Пустомитівського району», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією облдержадміністрації, трагедія сталася після занять із плавання, на очах у матері дитини. Наразі причина загибелі дівчинки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, у Львівській області  у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома.

    Як повідомляв «Главком», восени 2017 року в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник

    Читайте також
    діти Львів відкрита вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ