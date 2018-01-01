У львівському басейні на очах у матері померла 10-річна дівчинка
- Вчора, 21:54
-
Розсилка
Трагедія сталася після занять із плавання, коли дівчинка сушила волосся
У Львові в басейні «Динамо», ща розташований у Палаці спорту, загинула 10-річна дитина.
Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
«26 січня о 17:30 год. у м. Львові в басейні «Динамо» на вул. Вітовського, 53, під час сушки волосся феном померла дівчинка 10 років, проживала у с. Конопниця Пустомитівського району», - йдеться у повідомленні.
За інформацією облдержадміністрації, трагедія сталася після занять із плавання, на очах у матері дитини. Наразі причина загибелі дівчинки не повідомляється, подробиці інциденту встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома.
Як повідомляв «Главком», восени 2017 року в басейні спорткомплексу Львівського національного університету ім. Івана Франка помер студент-першокурсник.