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    У столичному метро нагадали, коли можна обміняти жетони

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    У столичному метро нагадали, коли можна обміняти жетони

    Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою

    У київському метрополітені до 31 серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені

    Про це нагадали у прес-службі київського метро в Twitter.

    Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою. За кожен жетон потрібно доплатити 3 гривні.

    Зазначимо, сервісні центри київського метрополітену знаходяться за наступними адресами:

    ст. м. «Майдан Незалежності»

    ст. м. «Дорогожичі»

    ст. м. «Політехнічний інститут»

    ст. м. «Дарниця» (вестибюль №2, з боку центру міста).

    Сервіс-центри метро Києва, де обмінюють жетони, працюють щоденно з 8:00 до 19:00. Перерва на обід триває півгодини - 12:00-12:30.

    Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

    Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

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