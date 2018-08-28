У столичному метро нагадали, коли можна обміняти жетони



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Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою

У київському метрополітені до 31 серпня можна обміняти старі сині жетони на нові зелені

Про це нагадали у прес-службі київського метро в Twitter.

Обмін проводиться тільки в сервісних центрах метрополітену з доплатою. За кожен жетон потрібно доплатити 3 гривні.

Зазначимо, сервісні центри київського метрополітену знаходяться за наступними адресами:

ст. м. «Майдан Незалежності»

ст. м. «Дорогожичі»

ст. м. «Політехнічний інститут»

ст. м. «Дарниця» (вестибюль №2, з боку центру міста).

Сервіс-центри метро Києва, де обмінюють жетони, працюють щоденно з 8:00 до 19:00. Перерва на обід триває півгодини - 12:00-12:30.

Ми знаємо, що ви пам'ятаєте, але не забудьте! pic.twitter.com/cWf66hKLZc — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 27 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.