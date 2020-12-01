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    У столичному парку чоловік стріляв із рушницю у свою дружину (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці виявили у чоловіка пневматичну рушницю - У столичному парку чоловік стріляв із рушницю у свою дружину (фото)
    Під час обшуку правоохоронці виявили у чоловіка пневматичну рушницю

    Під час сварки чоловік вистрелив із пневматичної рушниці у груди своїй співмешканці

    У парку Кіото в Деснянському районі Києва перехожі виявили жінку з пораненням грудей. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції та швидка медична допомога.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Провівши комплекс оперативно розшукових заходів, працівники кримінальної поліції затримали 49-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні даного злочину.

    «Ми встановили, що напередодні у парку Кіото цивільне подружжя разом розпивало спиртні напої, у ході чого між ними виникла сварка. Під час конфлікту фігурант дістав рушницю, яку носив з собою під одягом, та вистрелив у груди 50-річній жінці, а потім втік. Оперативники затримали киянина за місцем проживання. У приміщенні слідчі виявили та вилучили речовий доказ, а саме пневматичну рушницю, яку відправили на проведення судово-балістичної експертизи. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

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    У столичному парку чоловік стріляв із рушницю у свою дружину (фото)
    У столичному парку чоловік стріляв із рушницю у свою дружину (фото)

    Потерпілу госпіталізували до лікарні з кульовим пораненням грудної клітини.

    Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3 провели ряд слідчих дій зібрали достатньо доказів, що дали підстави повідомити затриманому про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    За скоєне зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя злочин стрілянина
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