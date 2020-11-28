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    У Дніпрі відвідувачі кафе розстріляли охоронця (фото)

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    Внаслідок сутички постраждало четверо осіб - У Дніпрі відвідувачі кафе розстріляли охоронця (фото)
    Внаслідок сутички постраждало четверо осіб
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Заклад працював з порушеннями карантину вихідного дня

    Відкрито кримінальне провадження за фактом сутички біля кафе у Дніпрі, внаслідок якої отримали поранення четверо чоловік.

    Як повідомили в поліції Дніпропетровської області, заклад працював всупереч карантину вихідного дня. Відвідувачів пускали всередину через службовий вхід. Близько 5 ранку вони побилися з охороною, внаслідок чого 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.

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    У Дніпрі відвідувачі кафе розстріляли охоронця (фото)
    У Дніпрі відвідувачі кафе розстріляли охоронця (фото)
    У Дніпрі відвідувачі кафе розстріляли охоронця (фото)
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, у кафе проводиться обшук. З місця злочину  вилучені гільзи від травматичної зброї. Поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до хуліганських дій.

    Також  встановлено, що з початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації вказаного закладу. За фактами виявлених правопорушень складено  5 адміністративних протоколів за ст. 44-3 КупАП.

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    Теги: МВС Дніпро стрілянина
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