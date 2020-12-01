Під Києвом поліція відкрила стрілянину для зупинки п’яного водія (відео)

На вимогу правоохоронців водій не зупинився і почав тікати

У селі Гатне Києво-Святошинського району поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки водія-порушника.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На вимогу працівників поліції він не зупинився та почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал.

Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості.

Для зупинки транспортного засобу відповідно до п.7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесах автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль.

З людей ніхто не постраждав.

Зловмисника у стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушником виявився 56-річний киянин. Під час освідування за допомогою приладу «Драгер» встановлено, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122 , 122-2, 126 КУпАП.