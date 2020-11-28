У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)

Постріли здійснені в лобове скло та капот автомобіля

Зловмисник покинув зброю перед автівкою, в яку здійснив постріли

У суботу, 28 листопада, вранці на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) невідомий обстріляв автомобіль Mercedes.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Постріли були здійснені у лобове скло та капот автівки. Ніхто не постраждав, оскільки в автомобілі нікого не було

Невідомий кинув автомат прямо перед автівкою і втік. Попередньо, це автомат Калашникова АК-47.

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група.