У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
Постріли здійснені в лобове скло та капот автомобіля
Фото: Київ оперативний
Зловмисник покинув зброю перед автівкою, в яку здійснив постріли
У суботу, 28 листопада, вранці на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) невідомий обстріляв автомобіль Mercedes.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Постріли були здійснені у лобове скло та капот автівки. Ніхто не постраждав, оскільки в автомобілі нікого не було
Невідомий кинув автомат прямо перед автівкою і втік. Попередньо, це автомат Калашникова АК-47.
На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група.