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    Новини

    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)

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    Постріли здійснені в лобове скло та капот автомобіля - У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    Постріли здійснені в лобове скло та капот автомобіля
    Фото: Київ оперативний

    Зловмисник покинув зброю перед автівкою, в яку здійснив постріли

    У суботу, 28 листопада, вранці на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) невідомий обстріляв автомобіль Mercedes.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Постріли були здійснені у лобове скло та капот автівки. Ніхто не постраждав, оскільки в автомобілі нікого не було

    Невідомий кинув автомат прямо перед автівкою і втік. Попередньо, це автомат Калашникова АК-47.

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    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)
    У Києві невідомий розстріляв автомобіль (фото)

    На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група.

    Теги: Національна поліція України Київ автомобіль стрілянина
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