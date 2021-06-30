Мешканцям київського зоопарку у спеку влаштовують спа-процедури (фото, відео)

Тварини приймають душ, ванни і залюбки купаються у ставках

Мешканців київського зоопарку рятують від спеки водними процедурами. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив коротке відео з Київзоо.

«Друзі! Від спеки, що накрила столицю, рятуються, як можуть, не тільки кияни, а й мешканці столичного зоопарку. Про самопочуття та настрій звірів дбають всі співробітники Київзоо. Так, наприклад, слон Хорас полюбляє щоранку приймати душ. І його зазвичай купає сам директор зоопарку Кирило Трантін. Поки Хорас наминає за обидві щоки моркву, його рясно обливають водою зі шлангу», – написав Кличко.

Мер зазначив, що такі ж спа-процедури роблять і парі антилоп Нільгау – Маліку та Мушці. Вони, до речі, днями стали батьками. Малечу поки не купають, а от дорослі антилопи із задоволенням ласують свіжою зеленню, стоячи під струменями води.

«А в капібар Торі та Хуліо – справжній курорт. Вони мають свій невеличкий ставок, у якому ласують яблуками і приймають ванни. У сіамангів Патріка і Тіси та їхнього сина Тедді теж є порятунок від спеки – їхній вольєр обладнали спеціальною зрошувальною системою. За всіма процедурами звірів із цікавістю спостерігають маленькі та дорослі відвідувачі зоопарку, яких, навіть в спекотні дні, немало», – розповів Кличко.

Раніше співробітники столичного зоопарку показали, як допомагають тваринам пережити сильну спеку.

Як повідомлялося, погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь.

У червні в Києві встановлено декілька температурних рекордів.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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