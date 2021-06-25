Рекордна спека в Києві. Де можна охолодитися

У парках і скверах міста встановлюють охолоджувальні рамки

У Києві триває неймовірна спека, яка вже побила рекорд 75-річної давнини.

Медики радять не виходити на вулицю без головних уборів, пити багато води і не перебувати тривалий час під палючим сонцем.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

«Охолоджувальні рамки тільки починають встановлювати у столичних парках і скверах. Поки вони вже встановлені в Солом'янському районі – в парку «Відрадний», запрацював розпилювач води в сквері на вулиці Мартиросяна. В інших парках рамки запрацюють найближчими днями», – розповіли сайту «Сьогодні» в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд».

Там додають, що раніше охолоджувальні рамки не встановлювали через дощі, покос трави та прибирання територій в зелених зонах міста.

«З наступного тижня охолоджувальні рамки запрацюють в усіх парках міста, де їх встановлювали раніше. Але охолодитися кияни зможуть і біля фонтанів, які працюють в Куренівському парку, парку Партизанської слави, парку «Совки». Є затишний фонтан в Наводницькому парку, на Оболонській площі, 6, Контрактовій площі. Місць, де можна врятуватися від спеки, досить багато», – додають в «Київзеленбуді».

Як повідомлялося, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С. 24 червня вдень у Києві прогнозувалося до +35°C.

Медики попереджають про ризик сонячних і теплових ударів, а також можливе погіршення стану здоров’я людей, які страждають від хронічних захворювань, особливо серцево-судинної системи.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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