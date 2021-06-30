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    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)

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    Для вилучення змії з машини рятувальникам довелося розбирати авто &ndash; демонтувати бензобак - У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    Для вилучення змії з машини рятувальникам довелося розбирати авто – демонтувати бензобак
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

    Змія вилізла із погано закритого тераріуму в квартирі, а потім злізла по дереву з висоти четвертого поверху

    На днях в київську Команду порятунку тварин повідомили, що в припаркованій машині застрягла змія, схожа на пітона.

    «Черговий екіпаж виїхав на місце події. Виявилося, що з квартири втекла змія – маїсовий полоз. Він виліз із погано закритого тераріуму в квартирі, а потім зліз по дереву з висоти четвертого поверху. Покинувши будинок, він проповз по вулиці значну відстань і заліз в автомобіль, в щілину між бензобаком і днищем машини», –повідомили зоозахисники у Facebook.

    Зазначається, що шлях змії її господарям вдалося відстежити по камерах.

    Для вилучення змії з машини рятувальникам довелося розбирати авто – демонтувати бензобак. «Після демонтажу бака змія була успішно витягнута з порожнини і повернута господарям. Вони будуть намагатися більше не допустити втечі рептилії», – резюмували у столичній Команді порятунку тварин.

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    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)
    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)

    Раніше у МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія.

    Дивіться також: Гігантський пітон намагався вчепитися в обличчя власника зоопарку рептилій (відео)

    Теги: Київ машини тварини автомобіль рятувальники будинок
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    У Києві з авто витягли велику змію, яка втекла з четвертого поверху (фото)