  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гніздо лелек розміщено на бетонному стовпі багато років - На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    Гніздо лелек розміщено на бетонному стовпі багато років
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    Померли двоє лелеченят і триває порятунок дорослого лелеки

    У селі Волиця Бородянського району сім’я лелек постраждала, імовірно, від застосування пестицидів на полях. Про це повідомляє Команда порятунку тварин.

    Так, 27 червня з гнізда випало лелеченя і померло, а друге лелеченя лежало на краю гнізда без ознак життя.

    На місце події оперативно виїхав екіпаж команди порятунку тварин.

    Одного із дорослих лелек госпіталізували. Йому надають допомогу в «Садибі Нюшаніково. Допомога птахам». Надія на одужання є, але стан дуже важкий.

    Другий лелека почувається краще. Він не покинув гніздо, постійно прилітає і клацає дзьобом в очікуванні пари.

    Гніздо лелек було розміщено на бетонному стовпі, який спеціально зберегли при заміні ліній електропередач і ремонті дороги. Лелеки живуть в цьому місці багато років. Протягом останнього тижня на навколишніх полях почали активно труїти гризунів, і лелеки стали помітно гірше себе почувати.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)
    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)

    До слова, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

    Також нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

    За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».

    Читайте також: «Ці зміни нічого хорошого не несуть». Еколог Олег Листопад – про появу в Україні нових екзотичних створінь
    Теги: отруєння Київщина тварини птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)