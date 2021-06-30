На Київщині гинуть лелеки через отруєння пестицидами на полях (фото)

Гніздо лелек розміщено на бетонному стовпі багато років

Померли двоє лелеченят і триває порятунок дорослого лелеки

У селі Волиця Бородянського району сім’я лелек постраждала, імовірно, від застосування пестицидів на полях. Про це повідомляє Команда порятунку тварин.

Так, 27 червня з гнізда випало лелеченя і померло, а друге лелеченя лежало на краю гнізда без ознак життя.

На місце події оперативно виїхав екіпаж команди порятунку тварин.

Одного із дорослих лелек госпіталізували. Йому надають допомогу в «Садибі Нюшаніково. Допомога птахам». Надія на одужання є, але стан дуже важкий.

Другий лелека почувається краще. Він не покинув гніздо, постійно прилітає і клацає дзьобом в очікуванні пари.

Гніздо лелек було розміщено на бетонному стовпі, який спеціально зберегли при заміні ліній електропередач і ремонті дороги. Лелеки живуть в цьому місці багато років. Протягом останнього тижня на навколишніх полях почали активно труїти гризунів, і лелеки стали помітно гірше себе почувати.

До слова, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

Також нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».