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    У столиці будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора ЛГБТ

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    У столиці різнобарвно освітили споруду до свята - У столиці будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора ЛГБТ
    У столиці різнобарвно освітили споруду до свята
    фото: Микола Поворозник/ Facebook

    Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день прав людини

    Сьогодні, 10 грудня, у Києві увечері на честь Міжнародного дня прав людини кольорами прапора ЛГБТ-спільноти підсвітили будівлю Київської міської державної адміністрації. Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня, бо в цей день 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Цей революційний документ проголосив, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за жодними ознаками. Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру», – написав він.

    Мета акції – привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії.

    Нагадаємо, у неділю ввечері закриватимуться на вхід три станції київського метро.

    Також у Києві відкрився новий притулок для постраждалих від домашнього насильства.

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    Теги: ООН акція КМДА
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    У столиці будівлю КМДА підсвітили кольорами прапора ЛГБТ