У Києві відкрився новий притулок для постраждалих від домашнього насильства

У Києві працює дві кризові кімнати і два притулки, у яких постраждалі можуть знайти прихисток

У Києві відкрили новий притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Це вже другий заклад тривалого проживання для постраждалих у місті. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Участь у відкритті притулку взяли також голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, заступник голови представництва Фонду ООН у галузі народонаселення Павло Замостьян.

«Більш ніж 23 тисячі випадків домашнього насильства вже зафіксовано у Києві цього року. Один притулок не міг покривати потребу в усьому місті, тому було прийнято рішення про відкриття ще одного такого закладу. У новому притулку одночасно зможуть проживати 15 жінок із дітьми. Термін проживання становить 3 місяці з можливістю продовження до пів року. На сьогодні в місті працює дві кризові кімнати і відсьогодні – два притулки, у яких постраждалі можуть знайти прихисток. Але найголовніше наше завдання – сформувати нульову толерантність до насильства, щоб звести самі випадки до мінімуму», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що усі послуги в притулку безкоштовні. Це і проживання, психологічна та юридична допомога. Також постраждалі забезпечуються побутовими предметами.

Приміщення забезпечено усіма видами комунальних послуг, відповідає санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, а також облаштовано відеоспостереженням з метою гарантування безпеки осіб, які перебувають у притулку.

Адреса притулку не розголошується. Потрапити до закладу можна тільки за направленням директора Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри» за номером: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 із мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Працівники центру нададуть усю необхідну інформацію та допомогу. Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за номером: 102.

Як повідомлялося, з початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

У сквері імені Котляревського в Києві встановили мініскульптуру «Дерево допомоги», яке символізує об’єднання зусиль у боротьбі з насильством.