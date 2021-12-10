У неділю ввечері закриватимуться на вхід три станції київського метро

Обмеження вводитимуться для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах

Футбольний матч внесе зміни в роботу метрополітену

У неділю, 12 грудня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Вони пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ). Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

У зв’язку із матчем можливе обмеження (закриття) на вхід до станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу.

Після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

«Київський метрополітен» перепрошує за можливі незручності і закликає дотримуватися маскового режиму.

До слова, столичний метрополітен назвав економічно обґрунтовану вартість проїзду в підземці.

За даними проміжної фінансової звітності підприємства за 9 місяців 2021 року, КП «Київський метрополітен» отримав майже 1,7 млрд грн збитку. Зокрема за цей період доходи склали 2,5 млрд грн, а витрати – 4,2 млрд грн.

Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Але ціна на проїзд у транспорті все-таки зросте. Хто і скільки платитиме, розповів Кличко

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