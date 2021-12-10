У Києві щодня демонтується понад 100 рекламних конструкцій (фото)

У столиці запроваджено нові Правила розміщення реклами

За 11 місяців цього року в Києві демонтовано понад 23 тисяч конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Кияни і гості столиці мають насамперед бачити місто, його архітектуру, а не скупчення реклами на будинках. Ми розробили прості і зрозумілі Правила розміщення реклами і вже четвертий рік активно їх впроваджуємо, про що і кажуть цифри. Для порівняння: за неповний 2021 рік щоденно демонтується 102 конструкції, у той час як у 2020 році таких демонтажів було 90 в день, а у 2017 році – всього 35 конструкцій у день. Ми не зменшуємо темпи і рішуче налаштовані привести до ладу місто», – заявив Мондриївський.

Правила стали своєрідним дизайн-кодом міста. У них прописані вимоги до рекламних конструкцій та вивісок залежно від їхньої локації у місті – чим ближче до історичного центру, тим ці вимоги суворіші. Зокрема, це стосується і наземної реклами, якої за останні кілька років стало менше на 60%.

«Дійсно, саме фасадна реклама та вивіски найчастіше порушують Правила розміщення реклами у столиці. Щороку кількість демонтованих конструкцій зростає, але кількість незаконних конструкцій все одно не зменшується. Вирішенням цього питання зможе стати законне оформлення вивісок. Київ має один із найпростіших алгоритмів оформлення вивіски. Це абсолютно безкоштовно та потребує мінімального пакету документів, які можна подати онлайн та отримати відповідь впродовж 10 днів», – підкреслила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Цього року Управління з питань реклами розробило зручний буклет з підказками, за якими оформлення вивіски за правилами просте і зрозуміле та гарантовано вбереже будь-яку вивіску від демонтажу.

Нагадаємо, у столиці судитимуть керівника комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», двох його підлеглих та посередника, які організували схему одержання неправомірної вигоди за безперешкодне погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами суб’єктам господарювання