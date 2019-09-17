У столиці на лівому березі запровадили нову схему дорожнього руху
На проспекті Григоренка, 9-18 поклали «лежачих поліцейських»
У Києві на проспекті Григоренка, 9-18, де неодноразово траплялися ДТП, поклали «лежачих поліцейських» та встановили нові дорожні знаки.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
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У комунальному підприємстві зазначили, що роботи проведені на вимогу Патрульної поліції.
У Центрі впевнені, що «лежачі поліцейські» допоможуть підвищити безпеку дорожнього руху на аварійній ділянці.