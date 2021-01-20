Екологічна катастрофа в окупованому Криму. З кранів тече вода з аміаком

Окупанти стверджують, що така вода є «абсолютно нешкідливою», водночас «профільні фахівці» намагаються вирішити проблему

Жителі окупованого Сімферополя на Кримському півострові поскаржилися на неприємний запах води, яка потекла з кранів в їх квартирах. Місцеві фахівці виявили в рідини підвищений вміст аміаку.

Про це порталу «Крим 24» розповів керівник підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов.

За словами Баженова, наявність аміаку пов'язана з низькими горизонтами і зменшенням запасів води у місцевому водосховищі. Окупанти стверджують, що на даний момент вміст речовини перебуває у межах норми - 1,75 міліграма на кубічний дециметр при максимально допустимому значенні в два міліграма.

Очільник підприємства наголосив, що перед подачею до будинку вода знезаражується, і в ній відбувається хімічна реакція, тому рідина починає смердіти «медичними препаратами». Баженов назвав таку воду «абсолютно нешкідливою», але додав, що «профільні фахівці» намагаються вирішити проблему.

Окупаційна влада півострова через кілька тижнів планує припинити використання сімферопольського водосховища через зниження кількості води та «інших негараздів». Найближчим часом, обіцяють російські окупанти, в місті буде підключено новий водогін.

У грудні 2020 року представник окупаційної влади Криму, так званий віце-прем'єр півострова Марат Хуснуллін оцінив кількість запасів води у підземних родовищах Криму і заявив, що вони виявилися «вище розрахункових». Незабаром звідти почали подачу води.

Разом з тим 20 грудня у Сімферополі сталася чергова аварія на водогоні, у зв'язку з цим мешканці десятка вулиць залишилися без води.