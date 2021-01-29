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    Помер нобелівський лауреат, який досліджував руйнівну діяльність людини для планети

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    Нідерландський хімік Пауль Крутцен помер на 88-му році життя - Помер нобелівський лауреат, який досліджував руйнівну діяльність людини для планети
    Нідерландський хімік Пауль Крутцен помер на 88-му році життя
    Фото: C. Costard / MPI for Chemistry / mpic.de

    Крутцен став одним з найвідоміших вчених, які вивчають глобальне потепління

    Вчений Пауль Крутцен, лауреат Нобелівської з хімії, помер у віці 87 років.

    Про це повідомили в Інституті Макса Планка з хімії (Німеччина), де працював вчений, передає АВС News.

    Президент Товариства Макса Планка Мартін Стратманн заявив, що Крутцен був першим, хто показав, як діяльність людини руйнує озоновий шар.

    За словами Стратманна, робота Крутцена допомогла закласти основу для всесвітньої заборони на озоноруйнівні речовини, показавши таким чином, як фундаментальні дослідження можуть призвести до глобального політичного рішення.

    Нідерландський хімік Пауль Крутцен разом з колегами отримав Нобелівську премію за дослідження озонових дір в атмосфері у 1995 році.

    Він став одним з найвідоміших вчених, які вивчають глобальне потепління і залучають світ до цього явища.

    Крутцен був активним прихильником геоінженерії - концепції активного втручання в природу з метою зміни властивостей клімату, які уповільнюють або запобігають згубним його змінам.

    Він також є автором теорії ядерної зими, ймовірного стану клімату Землі в разі глобальної ядерної війни.

    У 2000 році Крутцен разом з Хорстом Штормером запропонували термін «антропоцен» для опису сучасної геологічної епохи.

     

    Теги: екологія Німеччина Нідерланди Нобелівська премія наука
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