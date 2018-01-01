У Львові на кір захворіло 74 людини, серед них 49 дітей
- Сьогодні, 16:07
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Школи і дитсадки у Львові працюватимуть у звичному режимі
У Львові станом на 15 січня на кір захворіли 74 людини, серед яких 49 дітей шкільного віку.
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-центр Львівської міської адміністрації.
«Маємо сьогодні 74 людини хворих, з них 49 - діти, але всі шкільного віку. Будуть ухвалюватися рішення, які будуть рекомендаційними для міської влади», - наголосив він.
Він зазначив, що, попри це, вважає що і школи, і дитсадки повинні працювати в звичайному режимі. Таким чином ситуацію у школах треба моніторити.
«Ті школи, де перевищений бар'єр, а на Сихові є одна школа, яка зараз на канікулах, де захворіло 9 дітей, і там ситуацію треба досліджувати», - підсумував Садовий.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87випадків кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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