Заарештовано поліцейських, які побили і викинули під Києвом чоловіка



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Згодом тіло чоловіка виявили у лісосмузі за містом

Печерський суд Києва за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжні заходи трьом столичним поліцейським, підозрюваним у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті людини. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За рішенням суду, двом працівникам поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт з відстороненням від посади терміном на 2 місяці.

За даними слідства, 17 лютого патрульні поліцейські отримали повідомлення про порушення громадського порядку в одному з районів міста Києва. Прибувши на місце події, вони виявили агресивно налаштованого 31-річного чоловіка, якого намагались заспокоїти. При цьому вони перевищили свої повноваження, застосувавши силу та кайданки. Далі його силоміць посадили до службового автомобіля і потім висадили на виїзді з Києва. Згодом тіло цього чоловіка виявили у лісосмузі за містом.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили поліцейським про підозру у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків – смерті людини (ч3. ст. 365 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Генеральна прокуратура.

У разі доведення вини поліцейським загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років