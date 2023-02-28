У столиці безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин

Безкоштовна стеріалізація тварин відбудеться з 6 до 8 березня

Безкоштовну стерилізацію тварин можуть скористатися певні категорії громадян

У клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» з 6 до 8 березня пройде акція з безкоштовної стерилізації тварин, які належать вразливим категоріям громадян. Про це інформує комунальне підприємство.

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Зокрема, скористатись таким правом можуть:

пенсіонери;

малозабезпечені та багатодітні родини;

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

внутрішньо переміщені особи;

учасники війни та учасники бойових дій.

Тварин стерилізуватимуть у всіх клініках КП «КМЛВМ», однак для участі необхідна попередня реєстрація, яка розпочинається вже з 28 лютого:

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Дарницький район: вул. Вірменська, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79;

вул. Вірменська, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79; Деснянський район: вул. Електротехнічна, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01;

вул. Електротехнічна, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01; Подільський район: вул. Ярославська, 13, телефон (063) 536 53 37, (044) 366 64 05.

Для того, щоб безкоштовно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.