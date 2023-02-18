У «Мистецькому арсеналі» облаштовано укриття (фото)
На Печерську облаштовано нове укриття
Столична влада спрямовує свою роботу на збільшення кількості укриттів в місті, у яких створено максимально надійні та безпечні умови для перебування громадян під час повітряних тривог.
Так, у центральному районі столиці облаштовано ще одне укриття. Про це повідомляє Печерська РДА.
Нове укриття функціонуватиме у підвальному приміщенні Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» у будівлі «Старий арсенал» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12.
Приміщення оглянули співробітники відділу з питань цивільного захисту РДА спільно з представниками Головного управління ДСНС України у м. Києві та рекомендували до використання як найпростіше укриття.
Нагадаємо, що в Києві відновив роботу весь громадський електротранспорт.
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