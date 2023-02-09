«Гвардія наступу». Як МВС формує штурмові бригади

Набір добровольців йде у вісім підрозділів у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби

На початку лютого МВС оголосило про свій новий масштабний проект – «Гвардія наступу» – формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, які будуть звільняти Донецьк, Луганськ, Крим і досі окуповану частину Херсонщини.

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Нині триває рекламна кампанія, яка закликає всіх охочих доєднатися до «Гвардії».

Вже створено вісім підрозділів, які тепер укомплектовують добровольцями. У складі Нацгвардії: «Азов», «Буревій», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Кара-Даг». У складі Нацполіції – об’єднана штурмова бригада «Лють». У складі Держприкордонслужби – 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон».

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Авторство ідеї формування штурмових бригад належить міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. Він загинув у Броварах незадовго до старту проєкту. Станом на зараз заявки подали вже більше 8 тис. претендентів.

Щоби приєднатися до «Гвардії наступу», треба подати заявку на сайті storm.mvs.gov.ua де представлені всі бригади, які комплектуються, або подати анкету через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), або ж завітати до ЦНАПу особисто. Після розгляду заявки кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тести. Якщо за результатами тестів кандидат підходить, його зараховують до обраної бригади.

Доброволець може або підписати контракт, або мобілізуватися

Всі військовослужбовці «Гвардії наступу» матимуть пільги та гарантії:

можливість здобути вищу освіту під час служби (безкоштовно або за пільгою);

щорічну відпустку, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

право на безкоштовне та позачергове медичне обслуговування;

75% знижки на комунальні послуги.

«Добровольці, які стануть штурмовиками, отримують, зокрема, стабільну і конкурентну зарплату, можливість одержувати житло та лікування, реабілітацію у державних медзакладах, навчатися у відомчих закладах військової освіти, виходити на пенсію за змішаним стажем, набувати статус УБД (військові всіх підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні щонайменше 30 днів, отримують статус учасника бойових дій) та інші суттєві переваги, – розповідає речник Нацгвардії Руслан Музичук

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У МВС підкреслили, що це не мобілізація, набір проводиться суто добровільно. Плюс такого підходу у тому, що людина, яка і раніше хотіла воювати, але від походу у військкомат її зупиняли думки про те, що вона потрапить невідомо куди, тепер самостійно може обрати підрозділ, до якого доєднається.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що штурмові бригади, які формує МВС України в рамках створення «Гвардії наступу», будуть дуже важливими під час контрнаступальних операцій Збройних Сил України. Бригади займатимуться виключно деокупацією територій.

За його словами, підрозділи ЗСУ намагатимуться пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись у звільнених населених пунктах, а зачищатимуть ці міста та села вже бригади з «Гвардії наступу».

«Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть бригади «Гвардії наступу», які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території», – зазначив Романенко в ефірі 24 каналу.

Новий міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, на зустрічі із делегацією на чолі з генеральним директором європейської секції МЗС Чехії Ярославом Курфюрстом, повідомив, що вісім штурмових бригад мають стати у стрій вже 1 квітня.

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Чи означає це, що на початок квітня готується масштабний контрнаступ ЗСУ по всіх фронтах, чи штурмові бригади поки займатимуться іншими завданнями? Скільки місяців триватиме підготовка? Чи може доброволець «Гвардії наступу» у якійсь момент передумати і відмовитися продовжувати навчання? На ці питання «Главкому» відповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Загін «Гвардії наступу» «Сталевий кордон» 15-й мобільний прикордонний загін, кістяк якого складається з прикордонників, які мають великий досвід бойових дій. Зокрема це оборонці «Азовсталі», ті, хто тримав оборону на Лиманському і Бахмутському напрямках. Командир – полковник Валерій Падитель, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, Герой України. З 2021 року командир Донецького прикордонного загону, один з оборонців Маріуполя. 21 вересня 2022 року повернувся з російського полону. Загін «Сталевий кордон» має на озброєнні протитанкові та артилерійські розрахунки, групи аеророзвідки та розрахунки ПЗРК. Його завдання – посилити оборону та укріпити кордон. Але, судячи з гасла «Перші на кордоні, перші в наступі», штурмові операції бійці також проводитимуть. Наразі, як повідомив «Главкому» Андрій Демченко, подано вже більше 1,5 тис. заявок. Їх можуть подати усі охочі чоловіки і жінки, віком від 18 до 60 років

У вашої бригади вже почалися тренування?

Зараз закінчується формування і наповнення добровольцями. Тобто є умовно кістяк цієї нашої бригади «Сталевий кордон», це люди, які брали участь у бойових діях, і триває набір добровольців до неї. Після того, як буде сформована бригада, вона пройде бойове злагодження і тільки потім приступить до виконання завдань. Не буде такого, що бригада набрала 20% особового складу, з ними провели навчання і ці 20% бригади кинули у бій.

А навчання скільки триватиме?

Кілька місяців. Ми націлені на те, щоби якомога якісніше підготувати новобранців, це має бути дуже високий рівень підготовки і це буде підрозділ однодумців.

Враховуючи, що йдеться виключно про набір добровольців, на якому етапі людина ще може передумати і повернутися додому?

Є два шляхи потрапляння у «Гвардію наступу»: або підписати контракт на три роки, або мобілізуватися в обрану бригаду до кінця воєнного стану. До навчального центру людина потрапляє вже після того, як підписала контракт/мобілізувалася, тобто тоді вона вже не може передумати і піти.

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Але про контрнаступ чи звільнення Криму конкретно зараз не йдеться, чим тоді штурмові бригади займатимуться по закінченню навчання?

«Гвардію наступу» створюють з метою посилення Сил оборони нашої країни. У тому числі – для посилення наших наступальних дій, для того, щоби звільняти території

Тобто бригади «Гвардії» будуть використовувати не тільки для звільнення територій?

Вони будуть залучені під оперативне командування Генштабу ЗСУ і виконуватимуть завдання саме під командуванням військових.

Валентина Емінова, «Главком»