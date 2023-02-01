Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн

Поліція викрила схему привласнення бюджетних коштів: медики «лікували» вигаданих пацієнтів

Протягом 2022 року українські медики через програму медгарантій Міністерства охорони здоров'я привласнили 74 млн грн, надаючи фіктивні послуги неіснуючим пацієнтам. На одній лише Буковині головний лікар і працівники приватного медичного центру змогли поцупити 8 млн бюджетних гривень. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.



Вже два роки в Україні діє система медичних гарантій, відповідно до якої заклади охорони здоровʼя отримують державне фінансування за надані пацієнтам послуги.



«І все б нічого, якби серед людей у білих халатах не зустрічались ті, хто намагається обдурити систему, запроваджуючи злочинні «схеми», – розповідає Рубель. – «Лікарі вносили дані людей або неіснуючих осіб до електронної системи охорони здоровʼя, нібито вони записалися і відвідали лікаря. Після чого медики отримували кошти за «прийом» пацієнтів за програмою медичних гарантій. Також лікарі брали гроші з пацієнтів, зокрема, під виглядом благодійних внесків за медичні послуги, які проплачені державою».



Так, наприклад, працівники протитуберкульозного диспансеру на Дніпропетровщині щомісяця готували звіт до НСЗУ з кількістю «наданих» послуг. Завдяки вигаданим пацієнтам вони привласнили 66,8 млн грн бюджетних коштів.



«Майже стільки ж уряд кілька місяців тому виділив із резервного фонду держбюджету на відбудову однієї з ТЕЦ, що постраждала внаслідок ракетних ударів», – говорить керівник департаменту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Андрій Рубель також повідомив, що минулого року про підозру повідомили 60 медпрацівникам. До суду було направлено 53 кримінальних провадження. За фактами оформлення вдаваних послуг та звітів до Національної служби здоровʼя України державі завдано збитків на 74,8 млн грн.



Нагадаємо, що Кабмін установив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік. Заробітні плати можуть бути збільшені на місцях керівником закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок.