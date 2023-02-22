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Скільки задонатив Ахметов? SCM назвала цифру

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скільки задонатив Ахметов? SCM назвала цифру
Рінат Ахметов
фото з відкритих джерел

Ахметов передав на підтримку ЗСУ і постраждалих від війни 5 млрд грн

За рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Допомога захисникам України передусім реалізується в рамках мілітарного проєкту «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

Для SCM це питання є особливо важливим, адже понад 13 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України. Завдяки ініціативі силові підрозділи зі всієї країни отримують амуніцію, автівки, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні речі.

Зокрема «Метінвест» розробив і серійно виготовляє модульні укриття для бійців на передовій, здатні витримати навіть артилерійський снаряд. Таких виробів для ЗСУ поставлено вже понад 100.

Також металургійна Група освоїла виробництво бронесталі. Наразі кожний десятий бронежилет в Україні виготовлений зі сталі «Метінвесту» – усього близько 170 тисяч.

Крім загальної допомоги в 5 млрд грн, додатково 1 млрд грн ($25 млн) виділив Рінат Ахметов на проєкт «Серце «Азовсталі», що є частиною «Сталевого фронту» та вже стартував. Він спрямований на допомогу військовослужбовцям тих підрозділів України, які перебували в гарнізоні повністю оточеного Маріуполя з лютого по травень 2022 року. В межах програм проєкту підтримка надаватиметься як захисникам міста, так і родинам полонених, безвісти зниклих та загиблих військовослужбовців.

ДТЕК за рік повернув світло близько 7 мільйонам родин. А «Укртелеком» робить все необхідне, аби забезпечити українцям доступ до послуг зв’язку. Так, послуги інтернету доступні у 87% населених пунктів України, покритих мережею компанії. 60% абонентів компанії вже мають енергонезалежний інтернет.

Фонд Ріната Ахметова передав для жителів України десятки тисяч гемоконтейнерів, а також сотні тисяч одиниць медикаментів, близько півмільйона продуктових наборів. Усього ж рішенням Ріната Ахметова українцям буде передано 800 тис. наборів з харчовими продуктами. Також Фонд є засновником музею «Голоси мирних» – найбільшого архіву свідчень українців про події війни з росією, де зібрано вже понад 60 тисяч історій людей.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України надає й футбольний клуб «Шахтар». Так, в рамках серії ігор Shakhtar Global Tour for Peace клуб залучив 44 млн грн для допомоги Україні. Разом з The European Football for Development Network «Шахтар» ініціював проєкт European Football Powers Up Ukraine – кампанію зі збору генераторів для жителів України. На стадіоні «Арена Львів» функціонує створений клубом Shelter Centre для переселенців із прифронтових областей. Також «Шахтар» організував та покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова.

Крім того, за весь 2022 рік підприємства та бізнеси інвестиційної групи SCM сплатили до бюджетів всіх рівнів 73,2 млрд грн податків.

Теги: Рінат Ахметов укриття гуманітарна допомога ДТЕК послуги пальне фронт допомога ЗСУ

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