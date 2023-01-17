Пройдуть дощі з мокрим снігом: якою буде погода 17 січня

Найтепліше буде на Херсонщині та Криму

В Україні пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом

Сьогодні в Україні буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади).

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму 7-12°.

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.