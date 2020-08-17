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    Під час серйозної пожежі в Києві постраждали жінка й дитина

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    Пожежа на вул. Бориспільській, 4 - Під час серйозної пожежі в Києві постраждали жінка й дитина
    Пожежа на вул. Бориспільській, 4
    Фото: Київ оперативний

    Вогнеборці під час ліквідації пожежі врятували дві людини та ще десятьох евакуювали

    Під час гасіння пожежі у житловому будинку на вул. Бориспільській, 4 у Дарницькому районі столиці було врятовано дві людини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання у будинку надійшла до рятувальної служби 17 серпня о 07:44.

    На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 9 поверсі 24-поверхового житлового будинку.

    «Під час розвідки з палаючої квартири було врятовано 2 людини та евакуйовано 10 осіб з інших квартир. Серед врятованих жінка та дитина, які знаходилися в квартирі під час події. Жінку с опіками верхніх кінцівок та дитину 2009 р.н передано працівникам швидкої медичної служби для обстеження. Потерпіла з дитиною від госпіталізації відмовилися», - розповіли рятувальники.

    О 08:13 пожежу було локалізовано, а о 08:16 - ліквідовано.

    На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Раніше стало відомо, що серйозна пожежа у житловому будинку на вул. Бориспільській, 4.

    16 серпня сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Сулеймана Стальського, 28-А у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини.

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