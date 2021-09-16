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    У суботу на вулиці Копилівській частково обмежать рух (карта)

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    У суботу на вулиці Копилівській частково обмежать рух (карта)
    Фото: vechirniy.kyiv.ua

    «Київавтодор» 18 вересня буде знімати старе асфальтове покриття

    У суботі, 18 вересня, на вул. Копилівській у Києві починаючи з 08:00 до 17:00 частково обмежать рух транспорту. Про це інформує КК «Київавтодор».

    На вул. Копилівській розпочинається середній ремонт покриття. Дорожній одяг оновлюватимуть на ділянці від вул. К. Рилєєва до пров. Цукрового.

    Упродовж 18 вересня заплановано знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено. У КК «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності.

    Як раніше повідомлялося, на вихідних у Києві перекриють рух транспорту через спортивні змагання.

    Нагадаємо, у Києві на перетині двох вулиць з’явиться нова площа.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    У суботу на вулиці Копилівській частково обмежать рух (карта)