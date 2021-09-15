На вихідних у Києві перекриють рух транспорту через спортивні змагання (адреси)

Організатор заходу, просить із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та незручностей

Маршрути громадського транспорту будуть змінені

19 вересня у Києві у зв’язку із проведенням 11-ого Work.ua Київський півмарафон 2021 буде обмежено рух транспорту на Контрактовій площі, через що буде змінено маршрути громадського транспорту.

Цьогоріч в 11-му Work.ua Київському півмарафоні візьмуть участь близько 9 000 учасників. У програмі івенту – індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка.

Організатор заходу, просить із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та незручностей та завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Перекриття доріг – важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників.

З 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня 2021 року:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня

Графік перекриття вулиць 19 вересня 2021 року: