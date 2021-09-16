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    Covid-19 у Києві: у столиці майже 400 нових хворих

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    У Київській області за добу виявлено 181 новий хворий - Covid-19 у Києві: у столиці майже 400 нових хворих
    У Київській області за добу виявлено 181 новий хворий
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 218 тис. осіб

    За минулу добу, 15 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 362 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 229 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 218 тис. осіб (за добу 15 вересня – 157)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 181 новий хворий.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 120)
    • померли 2,9 тис. осіб (за добу – 3).

    Загалом, за минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

    Нагадаємо, 14 вересня, у Києві коронавірус було підтверджено у 441 особи.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

    Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    Covid-19 у Києві: у столиці майже 400 нових хворих