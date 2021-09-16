Covid-19 у Києві: у столиці майже 400 нових хворих

У Київській області за добу виявлено 181 новий хворий

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 218 тис. осіб

За минулу добу, 15 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 362 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 229 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 218 тис. осіб (за добу 15 вересня – 157)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 181 новий хворий.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 120)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 3).

Загалом, за минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

Нагадаємо, 14 вересня, у Києві коронавірус було підтверджено у 441 особи.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.