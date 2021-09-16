Спортсмени Київщини привезли шість медалей з Кубку світу у Празі

Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль

Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА – перша в загальнокомандному заліку за кількістю та якістю медалей, привезених з Кубку світу, що проходив у Празі. Про це повідомляє «Київський регіон».

Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових нагород. У змаганнях брали участь шість спортсменів, які представляли Київ та Київську область. Всього у змаганнях взяли участь спортсмени з 21 країни світу.

Індивідуальні підсумки українських спортсменів:

Молодь (18-21):

52.2 кг.

1 місце Дмитро Макаров м. Київ, Київ

2 місце Максим Афанасьєв Одеська область.

56.7 кг

2 місце Кирило Соловйов Харківська область.

61.2 кг

3 місце Денис Немчинов Запорізька область.

70.3 кг

3 місце Олександр Гуляєв Київська область.

77.1 кг

1 місце Андрій Пашнюк Запорізька область.

2 місце Денис Кутелія Донецька обл.

83.9 кг

1 місце Андрій Дунаєв Житомирська область.

2 місце Алі Аскеров Дніпропетровська область.

120.2 кг

2 місце Олександр Гроднюк Рівненська область.

3 місце Ярослав Стрілець Черкаська область.

Дівчата

61.2 кг

1 місце Марина Демчук м. Київ,

Дорослі:

52.2 кг

1 місце Едуард Костриця м. Київ, Київ

2 місце Самір Байрамов Запорізька область.

56.7 kg

3 місце Руслан Телібаев Львівська область

70.3 kg

1 місце Іван Курелу Чернівецька область.

77.1 kg

3 місце Роман Пилипчук м. Київ,

93 кг

2 місце Микола Коваленко Харківська область.

3 місце Дмитро Бабинський Чернівецька область.

Жінки:

56.7 кг

3 місце: Тетяна Мохова Полтавська область.

65.8 кг

3 місце Маріанна Скуба, Закарпатська область, м. Київ, Київ

Загальні результати п’яти найсильніших команд:

1. Україна: 6 золотих та 7 сім срібних медалей;

2. Бахрейн: 4 золотих, одна срібна та одна бронзова медаль;

3. Ірландія: 3 золотих, 6 срібних та чотири бронзових медалей;

4. Швеція: 3 золотих, одна срібна та п’ять бронзових медалей;

5. Таджикистан: одна золота, чотири срібних та чотири бронзових медалей;

Як раніше повідомлялося, на вихідних у Києві перекриють рух транспорту через спортивні змагання.