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    Спортсмени Київщини привезли шість медалей з Кубку світу у Празі

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    Спортсмени Київщини привезли шість медалей з Кубку світу у Празі
    Фото: kyivregion.info

    Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль

    Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА – перша в загальнокомандному заліку за кількістю та якістю медалей, привезених з Кубку світу, що проходив у Празі. Про це повідомляє «Київський регіон».

    Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових нагород. У змаганнях брали участь шість спортсменів, які представляли Київ та Київську область. Всього у змаганнях взяли участь спортсмени з 21 країни світу.

    Індивідуальні підсумки українських спортсменів:

    Молодь (18-21):

    52.2 кг.

    • 1 місце Дмитро Макаров м. Київ, Київ
    • 2 місце Максим Афанасьєв Одеська область.

    56.7 кг

    • 2 місце Кирило Соловйов Харківська область.

    61.2 кг

    • 3 місце Денис Немчинов Запорізька область.

    70.3 кг

    • 3 місце Олександр Гуляєв Київська область.

    77.1 кг

    • 1 місце Андрій Пашнюк Запорізька область.
    • 2 місце Денис Кутелія Донецька обл.

    83.9 кг

    • 1 місце Андрій Дунаєв Житомирська область.
    • 2 місце Алі Аскеров Дніпропетровська область.

    120.2 кг

    • 2 місце Олександр Гроднюк Рівненська область.
    • 3 місце Ярослав Стрілець Черкаська область.

    Дівчата

    61.2 кг

    • 1 місце Марина Демчук м. Київ,

    Дорослі:

    52.2 кг

    • 1 місце Едуард Костриця м. Київ, Київ
    • 2 місце Самір Байрамов Запорізька область.

    56.7 kg

    • 3 місце Руслан Телібаев Львівська область

    70.3 kg

    • 1 місце Іван Курелу Чернівецька область.

    77.1 kg

    • 3 місце Роман Пилипчук м. Київ,

    93 кг

    • 2 місце Микола Коваленко Харківська область.
    • 3 місце Дмитро Бабинський Чернівецька область.

    Жінки:

    56.7 кг

    • 3 місце: Тетяна Мохова Полтавська область.

    65.8 кг

    • 3 місце Маріанна Скуба, Закарпатська область, м. Київ, Київ

    Загальні результати п’яти найсильніших команд:

    1. Україна: 6 золотих та 7 сім срібних медалей;

    2. Бахрейн: 4 золотих, одна срібна та одна бронзова медаль;

    3. Ірландія: 3 золотих, 6 срібних та чотири бронзових медалей;

    4. Швеція: 3 золотих, одна срібна та п’ять бронзових медалей;

    5. Таджикистан: одна золота, чотири срібних та чотири бронзових медалей;

    Як раніше повідомлялося, на вихідних у Києві перекриють рух транспорту через спортивні змагання.

    Теги: Київ спорт Кубок світу Збірна України ММА молодь
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    Спортсмени Київщини привезли шість медалей з Кубку світу у Празі