Спортсмени Київщини привезли шість медалей з Кубку світу у Празі
Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль
Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА – перша в загальнокомандному заліку за кількістю та якістю медалей, привезених з Кубку світу, що проходив у Празі. Про це повідомляє «Київський регіон».
Разом молоді та дорослі спортсмени завоювали 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових нагород. У змаганнях брали участь шість спортсменів, які представляли Київ та Київську область. Всього у змаганнях взяли участь спортсмени з 21 країни світу.
Індивідуальні підсумки українських спортсменів:
Молодь (18-21):
52.2 кг.
- 1 місце Дмитро Макаров м. Київ, Київ
- 2 місце Максим Афанасьєв Одеська область.
56.7 кг
- 2 місце Кирило Соловйов Харківська область.
61.2 кг
- 3 місце Денис Немчинов Запорізька область.
70.3 кг
- 3 місце Олександр Гуляєв Київська область.
77.1 кг
- 1 місце Андрій Пашнюк Запорізька область.
- 2 місце Денис Кутелія Донецька обл.
83.9 кг
- 1 місце Андрій Дунаєв Житомирська область.
- 2 місце Алі Аскеров Дніпропетровська область.
120.2 кг
- 2 місце Олександр Гроднюк Рівненська область.
- 3 місце Ярослав Стрілець Черкаська область.
Дівчата
61.2 кг
- 1 місце Марина Демчук м. Київ,
Дорослі:
52.2 кг
- 1 місце Едуард Костриця м. Київ, Київ
- 2 місце Самір Байрамов Запорізька область.
56.7 kg
- 3 місце Руслан Телібаев Львівська область
70.3 kg
- 1 місце Іван Курелу Чернівецька область.
77.1 kg
- 3 місце Роман Пилипчук м. Київ,
93 кг
- 2 місце Микола Коваленко Харківська область.
- 3 місце Дмитро Бабинський Чернівецька область.
Жінки:
56.7 кг
- 3 місце: Тетяна Мохова Полтавська область.
65.8 кг
- 3 місце Маріанна Скуба, Закарпатська область, м. Київ, Київ
Загальні результати п’яти найсильніших команд:
1. Україна: 6 золотих та 7 сім срібних медалей;
2. Бахрейн: 4 золотих, одна срібна та одна бронзова медаль;
3. Ірландія: 3 золотих, 6 срібних та чотири бронзових медалей;
4. Швеція: 3 золотих, одна срібна та п’ять бронзових медалей;
5. Таджикистан: одна золота, чотири срібних та чотири бронзових медалей;
Як раніше повідомлялося, на вихідних у Києві перекриють рух транспорту через спортивні змагання.