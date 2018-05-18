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    У суботу в Києві відбудеться велопробіг: які вулиці буде перекрито (список)

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    На час проведення «Всеукраїнського велодня у Києві» буде обмежено рух транспорту

    У суботу, 19 травня, із 9:30 до 12:00 у столиці відбудеться спортивно-масовий захід «Всеукраїнський велодень у Києві», у зв’язку з яким буде обмежено рух транспорту. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації, повідомляє прес-служба КМДА.

    Отже, рух обмежать:

    • із 9:30 до 12:00 для усіх видів транспортних засобів на Європейській площі;
    • із 11:00 до 12:00 частково обмежать рух транспорту за маршрутом проведення заходу, а саме: «Європейська площа – Володимирський узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – проспект Степана Бандери – Північний (Московський) міст – вул. Труханівська – парк «Муромець» (Дружби народів).

    На час проведення «Всеукраїнського велодня у Києві» у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, який курсує вулицями, де триватиме захід, буде внесено зміни відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

    Ініціативу ГО «Всеукраїнський велодень у Києві» щодо проведення заходу підтримано розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

    Детальнішу інформацію про захід можна дізнатися на сайті організаторів.

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