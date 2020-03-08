У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом



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З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром Фото: Апостроф

Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося

У суботу ввечері, 7 березня, в Печерському районі Києва стався прорив комунікацій і з-під асфальту потекла гаряча вода.

Про це повідомляє «Апостроф».

Інцидент стався на вулиці Іоанна Павла Другого. З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром.

Як можна побачити на фото, на місце вже прибули відповідні служби і огородили місце прориву. Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося.

Як повідомлялося, у центрі Києва просів асфальт через прорив трубопроводу.

Нагадаємо, декількома днями раніше в Києві на мосту Патона стався прорив трубопроводу, через що з споруди прямо в Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.