У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром
Фото: Апостроф
Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося
У суботу ввечері, 7 березня, в Печерському районі Києва стався прорив комунікацій і з-під асфальту потекла гаряча вода.
Про це повідомляє «Апостроф».
Інцидент стався на вулиці Іоанна Павла Другого. З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром.
Як можна побачити на фото, на місце вже прибули відповідні служби і огородили місце прориву. Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося.
Як повідомлялося, у центрі Києва просів асфальт через прорив трубопроводу.
Нагадаємо, декількома днями раніше в Києві на мосту Патона стався прорив трубопроводу, через що з споруди прямо в Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.