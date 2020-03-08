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    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом

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    З-під землі на вулицю тече кип&rsquo;яток, навколишня територія покрита паром - У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
    З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром
    Фото: Апостроф

    Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося

    У суботу ввечері, 7 березня, в Печерському районі Києва стався прорив комунікацій і з-під асфальту потекла гаряча вода.

    Про це повідомляє «Апостроф».

    Інцидент стався на вулиці Іоанна Павла Другого. З-під землі на вулицю тече кип’яток, навколишня територія покрита паром.

    Як можна побачити на фото, на місце вже прибули відповідні служби і огородили місце прориву. Про постраждалих в результаті аварії поки не повідомлялося.

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    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом
    У центрі Києва посеред вулиці відкрилося «джерело» з окропом

    Як повідомлялося, у центрі Києва просів асфальт через прорив трубопроводу.

    Нагадаємо, декількома днями раніше в Києві на мосту Патона стався прорив трубопроводу, через що з споруди прямо в Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.

    Київ вода
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