На мосту Патона прорвало теплотрасу (відео)



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Прорив теплотраси на мосту Патона Фото: скріншот відео

На місце виїхала аварійна бригада

Сьогодні, 3 березня, на мосту ім. Патона у Києві стався прорив теплотраси.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження.

Зазначається, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Як повідомлялося, у Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів – дронів, що оснащені тепловізорами. Таким чином комунальне підприємство «Київтеплоенерго» отримає додаткову інформацію про теплові втрати в мережах столиці, що враховуватимуться під час формування адресного переліку для модернізації трубопроводів та теплових вузлів.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.