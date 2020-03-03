  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На мосту Патона прорвало теплотрасу (відео)

    • Розсилка
    Прорив теплотраси на мосту Патона - На мосту Патона прорвало теплотрасу (відео)
    Прорив теплотраси на мосту Патона
    Фото: скріншот відео

    На місце виїхала аварійна бригада

    Сьогодні, 3 березня, на мосту ім. Патона у Києві стався прорив теплотраси.

    Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

    На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження.

    Зазначається, що на несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

    Як повідомлялося, у Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів – дронів, що оснащені тепловізорами. Таким чином комунальне підприємство «Київтеплоенерго» отримає додаткову інформацію про теплові втрати в мережах столиці, що враховуватимуться під час формування адресного переліку для модернізації трубопроводів та теплових вузлів.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Київ аварія міст Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ