У центрі Києва просів асфальт через прорив трубопроводу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скільки часу піде на ремонт, поки невідомо Фото: Київавтодор

Працівники «Київводоканалу» вже розпочали ліквідацію прориву та ремонт трубопроводу

У четвер ввечері, 5 березня, на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору» у Facebook.

Працівники «Київводоканалу» вже розпочали ліквідацію прориву та ремонт трубопроводу. Наразі рух транспорту обмежено.

Зазначається, що після ліквідації прориву балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини. Скільки часу піде на ремонт, поки невідомо.

Нагадаємо, 3 березня у Києві сталося пошкодження з витоком теплоносія на мосту імені Патона. Трубопровід діаметром 600 мм було прокладено в 1962 році.

У зв'язку з аварією послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання було припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

У середу, 4 березня, увечері аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на мосту імені Патона.