У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)

Під час митного огляду в дерев’яному ящику та коробках інспектори виявили незадекларовані вироби

Товари подвійного використання не були зазначені у митній декларації військового вантажу

Київська митниця затримала модулі керування ракетами та автопілотом вертольотів, які прибули в Україну з Кабула.

Вантаж з товарами військового призначення та подвійного використання прибув з Афганістану до України через міжнародний пункт пропуску «Гостомель» (аеродром «Гостомель») та був заявлений до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби.

Як повідомляє пресслужба митниці, згідно з поданою декларацією в Україну імпортується вертоліт та запчастини до нього. Однак під час митного огляду в дерев’яному ящику та коробках інспектори митниці виявили 4 вироби, які не були зазначені в авіаційній вантажній накладній та не вказані в митній декларації, за якою товар подано до митного оформлення. Це 2 блоки керування автопілотом, попередньо до вертольотів Мі-17 (Мі-8МТ), та 2 модулі для керування ракетами, якими оснащуються військові вертольоти.

Згідно з паспортами вироби виготовлені у 2011, 2013 та 2017 роках.

Таким чином капітаном повітряного судна, який переміщував зазначений товар, подано митному органу документи, що містять неправдиві відомості в частині найменування товарів та кількості вантажних місць.

За виявленим фактом стосовно капітана повітряного судна складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу Україну.

Товари вилучено.