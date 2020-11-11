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    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)

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    Під час митного огляду в дерев&rsquo;яному ящику та коробках інспектори виявили незадекларовані вироби - У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    Під час митного огляду в дерев’яному ящику та коробках інспектори виявили незадекларовані вироби
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Товари подвійного використання не були зазначені у митній декларації військового вантажу

    Київська митниця затримала модулі керування ракетами та автопілотом вертольотів, які прибули в Україну з Кабула.

    Вантаж з товарами військового призначення та подвійного використання прибув з Афганістану до України через міжнародний пункт пропуску «Гостомель» (аеродром «Гостомель») та був заявлений до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби.

    Як повідомляє пресслужба митниці, згідно з поданою декларацією в Україну імпортується вертоліт та запчастини до нього. Однак під час митного огляду в дерев’яному ящику та коробках інспектори митниці виявили 4 вироби, які не були зазначені в авіаційній вантажній накладній та не вказані в митній декларації, за якою товар подано до митного оформлення. Це 2 блоки керування автопілотом, попередньо до вертольотів Мі-17 (Мі-8МТ), та 2 модулі для керування ракетами, якими оснащуються військові вертольоти.

    Згідно з паспортами вироби виготовлені у 2011, 2013 та 2017 роках.

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    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)
    У «Гостомелі» митники вилучили модулі керування ракетами, що прибули з Кабула (фото, відео)

    Таким чином капітаном повітряного судна, який переміщував зазначений товар, подано митному органу документи, що містять неправдиві відомості в частині найменування товарів та кількості вантажних місць.

    За виявленим фактом стосовно капітана повітряного судна складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу Україну.

    Товари вилучено.

    митниця Київ Афганістан аеропорт військова техніка Державна митна служба
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