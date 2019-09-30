Під Києвом зловили водія зі смертельною дозою алкоголю у крові



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Патрульні зупинили Hyundai, який хаотично маневрував дорогою Фото: Патрульна поліція

У крові водія було виявлено 4,96 проміле алкоголю

Бориспільські патрульні під час патрулювання автодороги Київ-Харків-Довжанський зупинили автомобіль Hyundai, який хаотично маневрував дорогою, з однієї смуги в іншу.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, після зупинки водій автомобіля дуже вразив правоохоронців. Чоловік був дуже п’яний і майже не розмовляв. Поліцейські допомогли йому вийти з авто.

У присутності двох свідків огляд на стан сп’яніння виявив у водія 4,96 проміле, що більше норми у 25 разів. Така доза алкоголю в крові майже смертельна.

Щодо водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та відсторонили його від керування авто.